Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что в будущем видел погибшего в ДТП 38-летнего вице-премьера Темира Джумакадырова главой государства. Об этом пишет РИА "Новости".
"Он был одним из моих лучших учеников и воспитанников. Ему было 38 лет. Это был человек, которого в будущем я видел одним из руководителей страны", — сказал Атамбаев.
Как сообщалось ранее, вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров погиб в ДТП утром в субботу, 7 октября. Он ехал на автомобиле "Тойота-Лэнд-Крузер" в город Талас, чтобы проверить готовность избирательных участков к президентским выборам. Выборы должны пройти в Киргизии 15 октября. Машина, в которой находился чиновник, столкнулась с груженым зерном автомобилем КАМАЗ.
Помимо вице-премьера погибли его помощник и водитель.
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