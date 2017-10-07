Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с юбилеем президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, он относится к главе российского государства с сыновней почтительностью.
"И мне радостно видеть, как не только граждане нашей страны, но и других стран поздравляют его, желают всего самого лучшего, искренне, от чистого сердца. Только человек с высокой и мужественной душой может покорить сердца людей по всему миру. С Днем Рождения, Владимир Владимирович!", — отметил политик.
Напомним, в субботу, 7 октября, Владимир Путин отмечает 65-летие.
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