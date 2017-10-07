Уличные художники сделали граффити на стене в районе Ораниенштрассе и Аксель-Шпрингер-Штрассе в Берлине в ночь перед днем рождения Владимира Путина. Об этом пишет газета "Известия".
Как сообщает издание, это своеобразный подарок на день рождения главе российского государства.
Граффити представляет собой красочное изображение в несколько метров высотой. На нем изображен Путин, сидящий на кресле в окружении двух белых голубей: одни из них сидит на правой руке, а второй — за левым плечом.
Портрет выполнен на серебристом фоне. Изображение сопровождено строками из "Оды к радости" Шиллера на русском и немецком языках.
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