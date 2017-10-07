Музыкальное издание NME составило список песен, которые могут поднять настроение, пишет газета "Известия".
Список состоит из десяти песен. На первом месте расположилась композиция группы 1960-х годов All Night Workers под названием Why Don't You Smile Now.
На втором месте расположилась песня Sunny Sunday Smile, которую исполнила группа My Bloody Valentine. Третье место занимает композиция под названием Certain Smile, которую исполнил шотландский крунер Джонни Мэтис.
Ранее эксперты издания "Русский репортер" составили рейтинг главных русских песен столетия. Первое место в списке занимает легендарная "Темная ночь" Марка Бернеса.
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