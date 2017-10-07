Петербургский художник Алексей Сергиенко создал двухметровый арт-объект "Золотой Путин" к юбилею главы российского государства, пишет РИА "Новости".
Художник рассказал, что это не картина, а именно арт-объект, где изображение выглядит как барельеф, окрашенный золотой краской.
При этом Сергиенко отметил, что эта работа является ремейком другого его творением под названием "Путин со щенком".
"Я готовил различные коллекции к дням рождения президента на протяжении последних пяти лет. Эту работу можно назвать своеобразной точкой", — сказал Сергиенко.
"Золотого Путина" можно увидеть в эти выходные в галерее на Казанской улице в Петербурге, где он доступен для широкого круга посетителей.
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