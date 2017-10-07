Ученые предупредили, что буквально через две недели на Землю рухнет гигантский спутник советского производства, пишет портал goroday.ru.
Куда именно упадет спутник — ученые не сообщают. Поэтому хорошо подготовиться к падению нельзя. Речь идет о спутнике "Молния 1-44". Он отправился покорять космические просторы еще в 1979 году, и в данный момент летательный аппарат движется в направлении Земли.
Большая его часть должна сгореть в атмосфере, но те останки, которые не способны загореться, упадут на планету.
Сам спутник весит полторы тонны. Ожидается, что объект столкнется с Землей 20 октября.
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