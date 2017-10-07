Премьеру фильма "Форсаж-9" решили перенести на один год. Таким образом, выход картины пройдет не весной 2019 года, как сообщалось ранее, а 10 апреля 2020 года. Об этом пишет сайт газеты "Известия".
Пока неизвестно с чем связан перенос премьеры девятой части фильма. Сейчас у картины по-прежнему нет ни режиссёра, ни сценариста.
Между тем, отсутствие режиссера и сценариста может привести к задержке десятой части "Форсажа". Ранее анонсировалось, что "Форсаж-10" выйдет на экраны 2 апреля 2021 года.
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