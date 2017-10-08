Ряд американских ученых встревожены тем, что Земля вошла в пояс астероидов. По мнению исследователей, это может нести определенные угрозы. Так, особое внимание астрономов приковано к астероиду 2012 TC4. Он является самым крупным из всех прочих и пролетит над нашей планетой 12 октября на расстоянии всего примерно 43 тысяч километров. Это одна восьмая дистанции до Луны, сообщает Взгляд.
Но кроме этого есть вероятность, что во время движения Земли в поясе астероидов, на планету упадет хотя бы один один из этих космических объектов.
Напомним, ранее ученые опасались астероида Florence,который пролетел мимо Земли на опасном расстоянии в 7 млн километров.
Кстати, понаблюдать за астероидом 2012 TC4 можно будет в виртуальный телескоп.
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