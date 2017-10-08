Воскресенье, 8 Октябрь, 07:50

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Какое название больше подходит для пешеходной зоны на улице Мало-Тобольская в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,76
€ 67,53
Brent
$ 51,5
-1°
Обь
178см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Учителя-2017Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017
Новости

Названы 10 самых бесполезных медицинских процедур

, ИА "Амител"
Ученые заявили, что ряд процедур не только бесполезны, но и приносят вред здоровью

Американские ученые составили список медицинских процедур, которые не приносят никакого эффекта, но и способны нанести вред здоровью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Science Alert.

На первом месте этого рейтинга оказалась трансэзофагеальная эхокардиография. Напомним, во время этой процедуры специальный датчик, помещенный в пищевод, исследует сердечно-сосудистую систему пациента. Ученые заявили, что информация, которую предоставляет эта процедура минимальна. И совершенно не оправдывает  риски осложнений, которые может вызвать обезболивание.

На втором месте "бесполезности и вредности" находится компьютерная томографная аниография легких. Исследователей пугает тот факт, что  при этой процедуре пациент получает вполне серьезную дозу радиации.

На третьем месте — компьютерная томография у пациентов с симптомами легких респираторных расстройств. Ученые говорят, что при КТ не приносит никакой пользы в лечении, к тому же снимки могут указать на наличие у пациента несуществующей патологии.

Кроме этого в антирейтинге указываются УЗИ каротидной артерии, стентирование, агрессивные методы лечения рака предстательной железы, а также применение антибиотиков. Ученые утверждают, что антибиотики не всегда оказываются полезными.


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
07:44
Травников приступит к работе в Новосибирской области с 9 октября 0
07:22
Госдума рассмотрит закон об ужесточении негосударственной экспертизы 0
07:01
Названы 10 самых бесполезных медицинских процедур 0
06:44
Притягательная всегда: фото 49-летней итальянки покорили Instagram 0
06:23
Земля входит в опасный пояс астероидов - ученые 0
06:04
Изморозь и туман: прогноз погоды в Алтайском крае на 8 октября 0
23:03
Ученые: советский спутник рухнет на Землю через две недели 0
22:06
Эксперты составили список из десяти песен для хорошего настроения 0
21:04
Художник из Петербурга сделал "Золотого Путина" на день рождения президента 0
20:02
Взрыв метеорита в небе над Китаем попал на видео 0
19:33
Премьеру фильма "Форсаж-9" перенесли на год 1
19:03
Немецкие художники сделали Владимиру Путину необычный подарок 0
18:31
Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с днем рождения 1
18:07
Директора алтайского детдома, обвиняемую в растрате, заключили под стражу 0
17:23
Сильно повредились: "Жигули" и Toyota столкнулись в Барнауле 1
17:03
Столбики термометров опустятся до -10 градусов в Алтайском крае этой ночью 0
16:34
Глава Киргизии видел в будущем погибшего вице-премьера президентом 0
16:05
Посетители катка в ТРЦ "Галактика" в Барнауле катаются без света 5
15:48
Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с юбилеем 3
15:06
Полиция Нью-Йорка задержала подростка, угрожавшего расстрелять школу 0
14:35
Фильм "Матильда" не будут запрещать показывать в крымских кинотеатрах 6
14:01
Китаянка ослепла после того, как играла на смартфоне весь день 1
13:35
Подробности ночного падения автомобиля с моста в Барнауле 1
13:01
Вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров погиб в ДТП 5
12:32
"С юбилеем, родной": бизнесмен составил из машин поздравление Путину 5
12:02
Дочь Курта Кобейна едва не улетела в самолете, чей двигатель взорвался 2
11:31
Минздрав разработал справку о смене пола 2
11:05
Житель Новосибирска задушил мать, а тело выбросил в мусорный контейнер 2
10:38
Водители предупреждают о плохой видимости на трассе Барнаул-Новосибирск 0
10:01
Сугробы в 30 сантиметров намело в алтайском селе 2
09:31
Тест. Хорошо ли вы знаете своего президента? 25
09:01
Видео, снятое после ДТП под Владимиром, появилось в сети 1
08:46
Очевидцы: автомобиль слетел с моста на проспекте Калинина в Барнауле 23
08:18
Больше получаса тушили полыхающие садовые домики в Алтайском крае 1
07:54
Это призвание: победитель конкурса "Учитель года" о том, как меняется школа 4
07:34
Такого, как Путин. Какие песни посвящали президенту страны? 20
07:13
Ученые выяснили главную причину разводов и несчастных браков 5
06:58
Как Путин отмечает дни рождения и какие подарки ему дарят 15
06:43
Как провести выходные и куда сходить барнаульцам 7 и 8 октября? 2
06:26
Как живые: женская красота в скульптурах китаянки Лу Ли Ронг 8
06:11
Пора переобуваться. Какая погода ждет жителей Алтайского края 7 и 8 октября 0
06:05
65 нюансов Путина. Известные и не очень факты о президенте к его юбилею 27
03:26
Госдума создает сайт для бесплатной юрпомощи незащищенным слоям населения 0
02:01
Кличко желает вернуться на ринг и отомстить за брата 2
01:01
Сталина застрелили в Мексике 0
00:15
Житель Пензы захватил в сауне трех женщин 6
23:56
Евросоюз подсчитал потерянные от антироссийских санкций миллиарды 0
23:07
Названа вероятная причина третьей мировой войны 3
22:47
Мать пыталась вырвать 5-летней дочери язык из-за пачки маргарина 6
22:21
Facebook исключил упоминание о России из доклада о влиянии на выборы в США 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.