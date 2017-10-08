Американские ученые составили список медицинских процедур, которые не приносят никакого эффекта, но и способны нанести вред здоровью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Science Alert.
На первом месте этого рейтинга оказалась трансэзофагеальная эхокардиография. Напомним, во время этой процедуры специальный датчик, помещенный в пищевод, исследует сердечно-сосудистую систему пациента. Ученые заявили, что информация, которую предоставляет эта процедура минимальна. И совершенно не оправдывает риски осложнений, которые может вызвать обезболивание.
На втором месте "бесполезности и вредности" находится компьютерная томографная аниография легких. Исследователей пугает тот факт, что при этой процедуре пациент получает вполне серьезную дозу радиации.
На третьем месте — компьютерная томография у пациентов с симптомами легких респираторных расстройств. Ученые говорят, что при КТ не приносит никакой пользы в лечении, к тому же снимки могут указать на наличие у пациента несуществующей патологии.
Кроме этого в антирейтинге указываются УЗИ каротидной артерии, стентирование, агрессивные методы лечения рака предстательной железы, а также применение антибиотиков. Ученые утверждают, что антибиотики не всегда оказываются полезными.
Комментарии