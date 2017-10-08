Законопроект депутатов Алтайского края об ужесточении требований к проведению негосударственной строительной экспертизы направлен на рассмотрение в комитет ГосДумы РФ по транспорту и строительству. В Думу документ поступил 2 октября 2017 года. Напомним, о решении направить в парламент России соответствующую инициативу депутаты АКЗС заявили 25 мая.
Авторы инициативы отмечают, что в настоящее время для выдачи разрешения на строительство большинства объектов достаточно заключения негосударственной экспертизы проекта. Однако в этом случае довольно часто специалисты госстройнадзора выявляют грубые нарушения.
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Так, в Алтайском краю серьезные недостатки, которые влияют на безопасность постройки были обнаружены в шести проектах из восьми. Все они прошли негосударственные экспертизы.
В поправках к действующему градостроительному законодательству алтайские депутаты предлагают с пяти до семи лет увеличить минимальный стаж работы специалистов, которые имеют право подготовки заключений экспертизы проектной документации. И количество аттестованных экспертов в подобных компаниях также предлагают увеличить с пяти до семи человек.
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Кроме этого депутаты предлагают расширить полномочия властей субъектов РФ и дать регионам право самостоятельно определять объекты, проектную документацию по которым должны оценивать именно государственные эксперты.
Отметим, данную инициативу алтайских депутатов уже подержали и другие регионы. В частности, в июне Алтайский край получил письмо главы Государственной инспекции Забайкальского края Татьяны Мартемьяновой, в котором указано, что забайкальская "инспекция согласна с предложенными изменениями, в случае поступления на согласование проекта закона, готова поддержать указанную инициативу".
Как пишет nsp.ru, в петербургской Службе госстройнадзора также отмечают, что им часто приходится сталкиваются нарушениями требований градостроительных и технических регламентов, которые упустила негосударственная экспертиза.
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В Алтайском крае один из самых показательных случаев — это обрушение части кровли в ТЦ "Галактика" в Барнауле в декабре 2016 года. После ЧП оказалось, что проект был с нарушениями, но получил положительное заключение негосударственнной экспертизы. После этого на повторную, но уже государственную, экспертизу в регионе стали направлять проекты строящихся жилых домов. И это вызвало большие возмущения у алтайских застройщиков.
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