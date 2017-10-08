Церемония представления временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова состоится в понедельник, 9 октября. Об этом сообщается на официальном сайте области.
"Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло официально представит временно исполняющего обязанности Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова членам Правительства региона, представителям исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления", — говорится в сообщении.
После церемонии, которая пройдет в 12-00 в большом зале правительства Новосибирской области, новый руководитель пообщается с прессой.
Как сообщало ИА "Амител" , указом президента РФ 6 октября Владимир Городецкий был освобожден от должности губернатора Новосибирской области. Временно исполняющим назначен Андрей Травников, ранее занимавший должность мэра Вологды.
По сообщениям местных СМИ, в субботу, 7 октября, теперь уже экс-губернатор Владимир Городецкий попрощался с коллективом.
Комментарии