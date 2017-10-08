Возгорание жилого многоквартирного дома произошло в Ленинском районе Барнаула вечером в субботу, 7 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 18:54. Через десять минут пожар был локализован, еще через пять минут ликвидирован.
На тушение пожара выезжали 19 сотрудников РСЧС, в том числе от МЧС России привлекались семь человек личного состава и три единицы техники.
Комментарии
А это хде?
В окно выгляни, где дымится там и был пожар.
У нас только собаки немытые бегают.
Новость от фонаря. Надо премии лишать тех кто такие новости пишет, полная бездарность.
Адрес ??????? Люди, сейчас читают (кто не дома) волнуются, звонят. Адреса нет.
8.10.2017 09:10
Выглянул
>>У нас только собаки немытые бегают.
Опять на Балтийской перебои с водой, в этой связи сабаку так и не помыли?