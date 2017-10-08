Мужчина с автоматом Калашникова напал на королевский дворец в Саудовской Аравии в Джидде, пишет РБК со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".
При нападении были убиты два охранника королевского дворца, а также ликвидирован сам нападавший. Известно, что злоумышленник атаковал пост охраны у дворца. Он подъехал к нему на машине Hyundai. При себе у него был автомат и три бутылки с зажигательной смесью.
Полиция смогла установить личность нападавшего. Им оказался 28-летний подданный королевства Мансур бин Хассан Аль-Амери. Ранее он не был судим. Правоохранительным органам не известно о его связи с какими-либо экстремистскими группировками.
Комментарии
Король уехал и тут нападение.
Мужчина с автоматом Калашниковым... ребят, вы если сами "грамотеи" - наймите корректора, это же жуть просто!
8.10.2017 10:20
- гость -
>>наймите корректора, это же жуть просто!
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