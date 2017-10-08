Инструментальная капелла "КамерАнс" даст концерт по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена "Русалочка". Представление пройдет в воскресенье, 8 октября, в Барнауле. Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.
Выступление будет сопровождаться песочной анимацией Ирины Казанцевой. В концерте будет участвовать ведущая актриса Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина Галина Зорина.
Спектакль пройдет Государственной филармонии Алтайского края в 14.00.
В программу вошла музыка Эдуарда Элгара, Вольфганга Амадея Моцарта, Антонио Вивальди, Отторино Респиги, Карла Дженкинса и Бенджамина Бриттена, добавляют в филармонии.
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