Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал "невосполнимой потерей" смерть спортивного директора клуба "Зенит" Константина Сарсании. Об этом пишет "РБК".
Также Миллер выразил свои соболезнования родным и близким умершего. "От нас ушел очень светлый и открытый человек. Невероятно талантливый, одаренный и энергичный. Настоящий профессионал, искренне влюбленный в свое дело", — отметил он.
Напомним, о смерти Константина Сарсании стало известно в субботу, 7 октября. Ему было 49 лет. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.
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