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Американского рэпера Nelly задержали по подозрению в изнасиловании

, ИА "Амител"
Женщина утверждает, что рэпер изнасиловал ее прямо в автобусе

Фото: ru.fanpop.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали американского рэпера Корнелла Хэйнса, более известного под псевдонимом Nelly. Его обвиняют в изнасиловании, пишет сайт газеты "Комсомольская правда" со ссылкой на издание TMZ.

Известно, что в полицию обратилась женщина, которая утверждает, что 42-летний музыкант изнасиловал её прямо в своём автобусе, в котором он приехал на гастроли в Вашингтон.

Рэпера арестовали, но на следующий день его отпустили, обязав позже предстать перед судом.

Между тем, адвокат Nelly заявил, что его клиент стал "жертвой полностью сфабрикованного обвинения". По его мнению, женщина заявила в полицию из-за "жадности и мстительности".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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