Эти выходные в Барнауле выдались солнечными. Погода позволяет местным жителям прогуливаться в парках и наслаждаться осенней красотой.
Пойти в магазин за конфетами и йогуртом ребенку, а в итоге купить себе зимние ботфорты 🙈.... могу, умею, практикую😸 Мамин хвостик 😄 может вот так подолгу любоваться на себя в зеркало, особая любовь у нас к шляпам и очкам😎💞( продавцам-консультантам отдельное спасибо за терпение, они потом эти очки по всему магазину собирают😇) Сегодня у дочи поинтересовались😋"чем мама и папа занимаются?" А она выдала:" Папа работает, а мама красится и по магазинам ходит!" 🙊 Ну да, а то что мама готовит, стирает и убирает об этом, как всегда, ни слова. #шоппинг#помагазинам#помагазинамсдочей#сдочей#доча#мойзайчик#маминарадость#доченька#принцесса#hm#h&m#kids#tamahina888#fashionkids #look#kidslook #семья#запокупками#барнаул#арена#трцарена
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Оппозиционер Алексей Навальный, который в настоящее время находится под административным арестом за призывы к несанкционированным митингам, считает положительными результаты организованных "на скорую руку" протестных акций, прокатившихся по России в субботу, 7 октября. Об этом политик заявил в беседе с корреспондентом телеканала "Дождь", которая посетила его в спецприемнике.
Навальный отметил, что происходившие на этих акциях задержания ясно дают понять, что действующая власть в стране "продолжает закручивать гайки".
По словам оппозиционера, его штаб в настоящий момент оказывает помощь задержанным, но возможности для этого "не такие большие". "Стараемся как можем", - добавил политик.
Оппозиционер Алексей Навальный, который в настоящее время находится под административным арестом за призывы к несанкционированным митингам, считает положительными результаты организованных "на скорую руку" протестных акций, прокатившихся по России в субботу, 7 октября. Об этом политик заявил в беседе с корреспондентом телеканала "Дождь", которая посетила его в спецприемнике.
Навальный отметил, что происходившие на этих акциях задержания ясно дают понять, что действующая власть в стране "продолжает закручивать гайки".
По словам оппозиционера, его штаб в настоящий момент оказывает помощь задержанным, но возможности для этого "не такие большие". "Стараемся как можем", - добавил политик.