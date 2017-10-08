Автомобиль Kia Rio в сентябре 2017 года вернул себе лидерство на российском рынке, сообщает портал ufacitynews.ru.
Отметим, что в августе эта иномарка уступила лидерство российскому автомобилю Lada Granta по количеству проданных экземпляров.
Что же касается сентября, то показатели продаж Kia Rio в прошлом месяце составили 10 446 штук, что на 30% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Отметим, что 8 437 проданных экземпляров Rio пришлось на седан нового поколения, которые начали продавать только в начале августа.
Между тем отечественная машина Lada Granta в прошлом месяце оказалась на втором месте с 9 098 проданными экземплярами, что на 16% больше, чем годом ранее. А на третьем месте расположилась еще одна представительница российского автопрома - Lada Vesta с результатом 6 861 экземпляр (плюс 57%).
Комментарии
это говорит о том, что офисный планктон в Москве имеет лучшие доходы, чем "колхозники" во всей России