Житель Финляндии, сменивший пол, впервые в истории страны ждет ребенка, сообщает "ФАН".
Как пишет издание, изначально беременный мужчина родился женщиной, но потом решил сменить пол и стать мужчиной. Сейчас у него есть все документы на мужское имя. В какой-то момент он перестал ставить себе гормоны специально, чтобы зачать ребенка.
Врачи говорят, что беременность протекает хорошо. Проблемы вызывает только его мужской идентификационный номер, из-за которого происходят сбои в компьютерных программах в медицинских учреждениях.
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