Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" провело исследование парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 июля 2017 года. Исследовали российские регионы с учетом экологических стандартов зарегистрированных машин.
В итоге аналитики составили рейтинг самых "чистых" и самых "грязных" региональных парков. Основным критерием использовался экологический стандарт "Евро-4", который применительно к ввозимой и производимой технике был введен еще четыре года назад. Исследование показало, что в России находится около 17 млн машин, удовлетворяющих экологическим стандартам "Евро-4" и выше.
Примечательно, что в рейтинг регионов с наименьшей долей машин стандартов "Евро-4" вошел Алтайский край. Он расположился там на девятой строчке. Всего в нашем регионе 635 тысяч машин. Из них 127,8 тысяч автомобилей стандарта "Евро-4" и выше, что составляет около 20,1 % от общего числа машин.
Комментарии
Даже не первое место? Нужно Карлину ещё 15 лет губернатором поработать.
Ура!!!!!Дождались!!! Теперь заживем!!!!
проблема для экологии скорее не в стандарте автомобиля (они мало отличаются), а в том, что катализаторы в старых иномарках выбивают. из евро-2 или -3 автомобиль превращается в Россия-83
8.10.2017 12:48
- гость -
Ура!!!!!Дождались!!! Теперь заживем!!!!
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будете эту тему развивать дальше - введут какой-нибудь экологический налог, и будет выгоднее купить новую машину евро-5. заживете, но пешком