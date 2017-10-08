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СМИ рассказали о содержании записки стрелка из Лас-Вегаса

, ИА "Амител"
На листке бумаги были произведены расчеты, чтобы совершать более точные выстрелы

Фото: pixabay.com

Следователи после изучения записки стрелка из Лас-Вегаса пришли к выводу, что он  хотел убить как можно больше людей. Об этом пишет ТАСС.

Записка была найдена на прикроватной тумбочке и содержала расчеты, которые помогли бы Стивену Пэддоку совершать более точные выстрелы. Например, записка включала такие сведения, как расстояние от окна отеля до концертной площадки.

Ранее шериф этого города рассказал, что эта не предсмертная записка.

Как сообщалось ранее, огонь по посетителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе открыл 64-летний Стивен Пэддок. Это произошло 1 октября. Мужчина стрелял из окна своего номера. Фестиваль проходил рядом с гостиницей Mandalay Bay. В итоге погибли 59 человек, пострадали 489.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

8.10.2017 13:43
Che

норм поработали, как обычно у таких "стрелков" , через пару дней находится записка в которой все обьясняется и указываются причины и виновные. классика жанра по ЦРУшному.

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