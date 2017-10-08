Советский и российский лингвист, академик РАН Вячеслав Иванов умер на 89-м году жизни, сообщается на официальном сайте Института мировой культуры МГУ.
Академик в 1951 году окончил романо-германское отделение филфака МГУ. Там же он защитил кандидатскую диссертацию. В 1958 году его уволили из Московского университета из-за его поддержки романа Бориса Пастернака "Доктор Живаго". С 1989 года работал директором Библиотеки иностранной литературы. В этом же году он стал профессором Кафедры славянских языков и литератур Стэнфордского университета в США и директором Института мировой культуры в МГУ. Академиком РАН он стал 17 лет назад.
Он преподавал в России и Америке, а также являлся членом Британской академии, Американской академии искусств и наук, Американского философского общества и профессором Калифорнийского университета.
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