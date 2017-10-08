Египетские археологи нашли неизвестную ранее гробницу, расположенную на западном берегу Нила рядом с городом Луксор, пишет ФАН.
Сейчас археологи расчищают вход в усыпальницу. Входная дверь от времени повредилась. Когда работы по расчистке будут выполнены, то ученые попадут вовнутрь и определят возраст и имя человека, который был там похоронен.
Ранее СМИ писали, что на западном берегу Нила в Египте археологи обнаружили гробницу, которая, предположительно, принадлежала ювелиру фараонов.
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