Личные вещи бывшего президента США Джона Кеннеди продали на аукционе Guernsey's в Нью-Йорке, сообщает "Газета.ру".
Как уточняет издание, с молотка ушли пятиметровый скоростной катер, два кресла-качалки и плавки. Катер удалось продать за 75 тысяч долларов. Одно из кресел, специально сделанное для Кеннеди из-за травмы спины и которое он использовал в Белом доме, продали за 30 тысяч долларов, а второе — за 10 тысяч долларов.
Нашелся покупатель и на плавки бывшего американского президента. Одни плавки продали за 500 долларов, а вторые за 1,8 тыс. долларов.
Также на аукционе с молотка ушел и синий купальный костюм экс-первой леди США Жаклин Кеннеди. За него покупатель заплатил также 1,8 тыс. долларов.
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