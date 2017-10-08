Новый ресторан популярной барнаульской сети быстрого питания "Грильница" открылся в здании "Норд-Веста" в Барнауле в воскресенье, 8 октября.
Это уже седьмое заведение данного бренда. Вновь открытый ресторан станет круглосуточным.
Посетителей в этот день ждет праздничная программа с 12:00 до 16:00, а также скидки на продукцию.
Комментарии
Жалкие двуногие...
Бедные голодные студенты в надежде на копеечную скидку в день открытия...
Местные маргиналы в абибасах
Комментаторы, видимо, сонцееды или любители макдаковских лепешек.
В чём проблема приготовить дома, а не стоять в очереди?
Интересно, если будут привозить и раздавать еду для бомжей, то эти же люди выстроятся в очередь или бомжи?
8.10.2017 13:47
- гость -
Даже если там и вкусно ,то в стоять в очереди позорится это каким ущербом надо быть.Прям каждый в очереди и кричит - я за скидку пожру даже если не хочу и еще и потолкаюсь у корыта.Духовно не развитые люди мягко говоря.
Но ведь это уже седьмая Грильница! Зачем очереди?(
Мои сочувствия аборигенам.
"Но ведь это уже седьмая Грильница! Зачем очереди?"
Проплаченные западные олигофрены разучились читать:
Посетителей в этот день ждет праздничная программа с 12:00 до 16:00, а также скидки на продукцию.