Посол США в России Джон Хантсман назвал во время присяги свою главную цель на новом посту, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Хантсман заявил, что его основная задача будет заключаться в "восстановлении доверия между двумя ядерными сверхдержавами". При этом посол отметил, что добиться этого будет не так то просто. Но в то же время он верит, что сможет улучшить российско-американские отношения.
"Я думаю, что с доброй волей обеих сторон мы сможем начать эффективную совместную работу по решению нескольких ключевых вопросов", — сказал Хантсман.
Отметим, что ранее посол был губернатором Юты. А 3 октября президент России Владимир Путин принял в Кремле верительные грамоты у 20 новых послов из разных стран, в том числе у Джона Хантсмана.
Комментарии