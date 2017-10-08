Возгорание жилого дома произошло в туристическом комплексе "Малиновый остров" поздно вечером в субботу, 7 октября. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Республике Алтай.
Как уточняют в ведомстве, комплекс расположен в Шебалинском районе. Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 21:49. Через 22 минуты пламя удалось локализовать, еще через 11 минут ликвидировать.
На пожар выезжали десять сотрудников МЧС на трех спецмашинах.
В МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. "Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам "101" или "112",- сказано в сообщении ведомства.
Комментарии
Приезжают туристы побухать. Пользуются кипятильниками, курят в домиках, а домики деревянные.
16:18 Поджигатель???
Приезжают туристы побухать. Пользуются кипятильниками, курят в домиках, а домики деревянные.
Поставить в таком номере электрочайник - это местные рисовые удавятся. А за их ценник бычки им об лоб тушить можно. Сугубо личное мнение.
Бросайте курить!!!
Эй, пионер, оторви свою задницу хоть раз. Чайник в каждом номере и входит в оплату.
Чухло лживое.
8.10.2017 17:14
Пионерам и прочим
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Ты хоть один раз был в этих номерах за 500-700 рублей? -Там только розетки и лампочка. За 3000-4000 есть чайник, холодильник, телевизор, душ, обогреватель, водонагреватель.
В Нью-Йорке загорелся Федеральный резервный банк
Быстро стали отвечать