Устойчивые минусовые температуры ожидаются в ночь на понедельник, 9 октября, в Алтайском крае. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, ночью осадков не будет, утром местами возможен туман, изморозь.
Столбики термометров ночью опустятся до 0...-5 градусов, местами в восточных и предгорных районах региона похолодает до -10. Днем в Алтайском крае потеплеет до +5...+10 градусов. Ветер будет дуть восточный 2-7 метров в секунду, с усилением днём до 12.
В Барнауле ночью также осадков не прогнозируют. Ночные температуры составят -2...-4 градуса. Днем потеплеет до +5...+7 градусов. Ветер будет дуть восточный 2-7 метров в секунду.
Комментарии
Ну хоть про Барнаул в этот раз правильно. Молодцы.
Только днем завтра теплее будет +7+9
а не че яндекс пишет 12 декабря +10? вы там разберитесь
8.10.2017 17:30
- гость -
Яндекс теперь вангует, у них новый фишкарь.
Может нашего синоптика взяли... За лето ни разу не угадал
проспитесь, завтра 9 октября, а не 12 декабря )))))
8.10.2017 17:41
- гость -
На Яндекс-погоду заходил?
Чо опять у вас там, то вы забанены, то климат не тот. Сайт развиваете? ну-ну, впирёт!
Пионерам значит туфту можно гнать, а барнаульцам, ни-ни.
Каре Алтайский, из ягненка