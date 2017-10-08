Пять человек были госпитализированы в Москве после ДТП с пьяным водителем, пишет "ТАСС".
Как уточняет издание, авария произошла утром в субботу, 7 октября. 20-летний водитель автомобиля Kia Rio при повороте не справился с управлением и врезался в стену дома № 25 по улице Средняя Переяславская.
Как сообщается, водитель был сильно пьян. В больницу доставлены сам водитель и четверо его пассажиров. Против водителя составили протокол по ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).
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