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Компания Sony в следующем году выпустит домашнего робота-питомца

, ИА "Амител"
Робот-собака будет оснащен новейшим искусственным интеллектом

Фото: magazin-pics.ru

Компания Sony анонсировала выпуск домашнего робота-питомца в следующем году, пишет "ТАСС".

Отметим, что робот-собака будет оснащен новейшим искусственным интеллектом. Питомца можно будет подключать к интернету. Поведение питомца будет максимально приближено к реальности.

Разработчики обещают оставить открытым код программного обеспечения робота, чтобы можно было легко перепрограммировать собаку.

Отметим, что эта японская корпорация ранее уже занималась разработкой домашних питомцев, например, легендарной собачкой "Айбо".

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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