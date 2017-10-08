Компания Sony анонсировала выпуск домашнего робота-питомца в следующем году, пишет "ТАСС".
Отметим, что робот-собака будет оснащен новейшим искусственным интеллектом. Питомца можно будет подключать к интернету. Поведение питомца будет максимально приближено к реальности.
Разработчики обещают оставить открытым код программного обеспечения робота, чтобы можно было легко перепрограммировать собаку.
Отметим, что эта японская корпорация ранее уже занималась разработкой домашних питомцев, например, легендарной собачкой "Айбо".
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