Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран финансирует Северную Корею, пишет РИА "Новости".
"Я убежден, что они (Иран — прим.) финансируют Северную Корею, я убежден, что они торгуют с Северной Кореей, я убежден, что они ведут дела с Северной Кореей, что абсолютно недопустимо", — сказал глава американского государства.
Кроме этого, по мнению президента США, действия Тегерана "подрывают дух" ядерной сделки. Глава Америки пообещал в обозримом будущем огласить решения по поводу дальнейшего выполнения обязательств США в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Дональд Трамп подчеркнул, что Иран является "плохим игроком". По мнению президента США, с Ираном нужно обращаться "соответствующим образом".
Комментарии
Я!!! простой обыватель, знаю больше трампа! куда катится мир?