Шесть минут потребовалось пожарным, чтобы потушить горящий внедорожник на улице Эмилии Алексеевой в Барнауле. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 13:59. Возгорание было локализовано через пять минут, а еще через одну минуту ликвидировано.
На пожар выезжали восемь сотрудников МЧС на двух спецмашинах.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , инцидент произошел на улице Эмилии Алексеевой. Люди пытались сами потушить авто, но это им не удалось и они вызвали пожарных.
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