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Новости

Контактные зоопарки могут в скором времени запретить в России

, ИА "Амител"
Закон об ответственном отношении к животным может быть принят уже в скором времени

Фото: surf6009.appspot.com

Госдума может принять в ближайшие месяца закон об ответственном отношении к животным, который запрещает контактные зоопарки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды РФ Ольги Тимофеевой.

По словам специалиста, этот закон находится в высокой степени принятия. Он будет принят в самом ближайшем времени. Тимофеева отметила, в законе будет прописан запрет на содержание в домашних условиях диких животных, запрет передвижных дельфинариев, контактных зоопарков и притравочных станций.

Глава комитета подчеркнула, что очень важно найти механизмы обязательной вакцинации домашних животных и их чипирования.

Также этот закон будет регулировать административную и в некоторых случаях уголовную ответственность  за жестокое обращение с животными. Кроме этого, документ будет регулировать общественные отношения, связанные с обращением с домашними, служебными, безнадзорными животными, животными цирков, зоопарков.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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