Профессор неврологии Калифорнийского университета в Беркли Мэтью Уокер в своей книге под названием "Почему мы спим" пишет, что постоянное недосыпание не только грозит серьезными проблемами со здоровьем, но и влияет на характер людей.
"Стоит вам однажды проспать менее семи часов, и в вашем мозге и организме в целом начнутся необратимые изменения. И те, кто утверждают, что могут спать по шесть часов, к сожалению, обманывают себя и свое здоровье", — цитирует слова профессора РИА "Новости".
Также американский ученый подчеркивает, что нельзя отсыпаться за всю неделю в выходные. "Это не банк. Нельзя накопить долг, а затем погасить его позднее", — пишет профессор.
Мэтью Уокер в книге пишет, что недосыпание влияет и на характер человек. Так, человек, который постоянно не высыпается становится менее харизматичным и более склонным ко лжи.
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