Новый председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич намерена контролировать системность работы депутатов и внедрить систему ежегодного отчета по работе в округах.
"Это обязанность депутата работать системно в своем округе, со своими избирателями. Иначе какой смысл было идти в депутаты? Ведь иногда жители даже не знают своих депутатов", — пояснила она.
Галина Буевич подтвердила, что не намерена оставлять пост ректора Алтайского института культуры, но заверила, что будет работать полноценно в обеих должностях.
"Я не могу допустить, чтобы вуз стал работать хуже, и не могу допустить того, чтобы дума начала работать хуже. В конце концов, я не одна в этой армии воюю", — отметила она.
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Также Галина Буевич выразила заинтересованность в большем освещении работы думы и депутатов со СМИ. Но при этом признала, что не имеет аккаунта ни в одной соцсети.
Впрочем, активность в соцсетях проявляют немногие депутаты нового созыва. Мы просмотрели соцсети всех 40 и вот что обнаружили там: "Не распробовали: обзор активности новых депутатов Барнаульской думы".
Вот как она ответила на вопрос корреспондента портала Amic.ru о причинах выбора на этот пост именно ее:
"Я не знаю ответа на этот вопрос. Все равно мы оцениваем человека либо по его предыдущему опыту в профессиональной сфере, либо по личным качествам. Может быть, моя предыдущая деятельность позволила депутатам увидеть, что я смогу справиться с задачами, которые стоят перед руководителем городской думы. Я постараюсь не подвести, оправдать выбор", — сказала она.
Комментарии
. В конце концов, я не одна в этой армии воюю", — сказала Буевич и поняла, что именно потому что она вообще не боец ее, и поставили вместо невоевавшей Зубович. А приспособленец СтрученКО за деньги все отдаст лишь бы не воевать. Так что Думы у нас нет.
Прикольно Она вставила строчку из анекдота про еврейского солдата.
Галина Буевич намерена повысить спрос с депутатов
так у них же где сел, там и вокзал....
Это обязанность депутата работать системно в своем округе, со своими избирателями. Иначе какой смысл было идти в депутаты? Ведь иногда жители даже не знают своих депутатов
у нас в гордуме все депутаты по округам прошли? ни одного списочника не было? ну и не просто иногда, а в большинстве своем, жители не знают своих депутатов.
Я знаю своих депутатов! Я голосовал за Кабзона,Розенбаума, Глушко(Кожевникову), и Бузову.