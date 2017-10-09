фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по атлетическому и модельному фитнесу прошел в Барнауле в субботу, 7 октября.
За призы общей суммой 150 тысяч рублей боролись сильнейшие спортсмены не только из Алтайского края, но и из Новосибирска и Москвы. Кроме этого, на мероприятии выбрали культуриста, который отправится на чемпионат России в 2018 году.
Не обошлось и без неожиданностей: один из участников сделал предложение своей девушке прямо на сцене ДК.
Всю красоту мышц и форм смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
Основной массе надо себя демонстрировать со спины. Задницы великолепны)) Вот только зачем они их назад выпячивают?
Ужас