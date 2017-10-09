Слетать в космос на своем айфоне предложили журналисту Жилю Уиттеллу российские дипломаты из посольства в Великобритании.
Как пишет РИА "Новости", журналист написал для The Times материал о первом британском астронавте на МКС Тиме Пике. Описывая достижения Великобритании в области космонавтики, Уиттелл язвительно прошелся по России. В частности, он написал, что после СССР в России не изменилось практически ничего из того, что используется для выхода на орбиту, а мощностей у лучшей российской ракеты меньше, чем у айфона.
Российские дипломаты на своей странице в Twitter опубликовали предложение для журналиста: "Раз так, то, может быть, Уиттеллу следует попробовать слетать в космос с помощью своего "айфона", а не "устаревшего" "Союза".
Интересно, что сам первый британский астронавт Тим Пик назвал ракету "Союз" "самым надежным и безопасным способом попасть в космос".
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