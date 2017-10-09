Заслуженный артист России, композитор Виктор Дробыш высмеял "музыкальный талант" известной телеведущей, а теперь и певицы Ольги Бузовой.
В своем Instagram Дробыш написал про Бузову: "Она, безусловно, талантливый человек, только до сих пор никто не знает, в чем заключается ее талант".
Также выразил уверенность, что музыка не самая сильная сторона начинающей певицы. Кроме этого, Дробыш подчеркнул, что, "возводя фанеру в официоз", Ольга Бузова вредит всему российскому шоу-бизнесу.
"Хотя она неплохой человек и могла бы работать, например, медсестрой или кассиром! Всем хороших выходных", — написал музыкант.
Отметим, эта запись была опубликована после пародии Настасьи Самбурской на Бузову во время очередного выпуска "Новой фабрики звезд". В своем выступлении Самбурская спародировала пение Бузовой под фонограмму, а также ее танцевальные движения в клипе "Мало половин".
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