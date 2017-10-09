Долги россиян растут быстрее, чем их доходы. Исследование с такими выводами опубликовано на портале "Газета.ру". Издание публикует обзор МФО "Домашние деньги" по итогам первого полугодия 2017 года.
Согласно данным исследования, за первые шесть месяцев текущего года средний размер задолженности у жителей России вырос на 5%. А вот доходы выросли всего лишь на 0,9%. При этом средний размер долга каждого россиянина составляет 150 тысяч рублей, а средний ежемесячный доход — около 30 тысяч рублей.
Также исследователи утверждают, что самый высокий процент закредитованности населения отмечается в Сибирском, Уральском и Северокавказском округах. Так, например, долги жителей Сибири в семь раз больше их доходов.
В отчете говорится и о том, что если жителей Москвы и Санкт-Петербурга заставляет брать кредиты тяга к "красивой жизни", то у населения Сибири кредит зачастую возможность просто "дотянуть до зарплаты".
Комментарии
А есть статистика сколько в среднем каждый россиянин берёт взяток, и обворовывает бюджет?
Когда же я задолжал 150 тыщ даже не припомню!
Москва вообще отдельное государство.
Попробовали бы выжить в Сибири на минимальную зарплату.
А таких людей миллионы.
Наше правительство больше озабочено повышением военных расходов, чем уровнем жизни населения и социальным положением.
Берут кредиты больше полмиллиона и не платят, объявляя себя банкротами.
Может так и надо?