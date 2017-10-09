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Новости

Берлускони подарил Путину на день рождения пододеяльник

, ИА "Амител"
Подарок экс-главы правительства Италии выполнен по спецзаказу

Фото: politrussia.com

Бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони побывал на юбилее президента РФ Владимира Путина в Сочи и привез ему подарок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету La Stampa. По данным издания, экс-глава правительства Италии подарил российскому лидеру выполненный по спецзаказу пододеяльник.

 

Сообщается, что на персонализированном подарке, снимок которого публикует газета, изображены оба политика во время рукопожатия на фоне полос цвета российского триколора.

Уточняется, что Путин пригласил Берлускони 29 сентября, когда позвонил бывшему премьеру Италии, чтобы поздравить его с 81-летием. Агентство со ссылкой на пресс-службу партии Берлускони "Вперед, Италия" уточняет, что поездка экс-премьера в РФ носила исключительно частный характер, как и в 2015 году, когда Путин принимал его в Крыму. Затем власти Киева занесли Берлускони в список персон нон грата, которым запрещен въезд на Украину.

Подчеркивается, что Путин и Берлускони — давние друзья, впервые познакомившиеся на саммите G8 в Генуе в 2001 году. С тех пор они не раз встречались как на официальных мероприятиях, так и в частном порядке. Путин бывал в гостях у итальянского политика во время визита в Италию в 2013 году.

Напомним, что 7 октября Путин праздновал свое 65-летие.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.10.2017 09:51
- гость -

Наш то наверное на шкурах спал медвежьих, а тут цивилизация в гости нагрянула

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