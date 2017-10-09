Фото: urgentcarementor.com
Заторы в шесть баллов образовались на барнаульских дорогах утром в понедельник, 9 октября. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Сложная ситуация наблюдается на пересечении улицы Северо-Западной и проспекта Ленина, а также на участке последнего от Нового рынка до площади Октября. Кроме этого, серьезные заторы образовались на нескольких отрезках Павловского тракта: в районе пересечений с улицами Просторная и Попова, а также после кольцевого пересечения. Скорость движения авто на этих участках не превышает 5-7 километров в час.
Также автомобили встали в пробках на улицах Советской Армии, Челюскинцев, на перекрестке пр-т Строителей — пр-т Красноармейский, на нескольких отрезках улиц Малахова и Власихинская.
На карте присутствуют знаки "Перекрытие движения" на улице Матросова в районе моста через Пивоварку и на улице Малахова перед пересечением с Власихинской. На улице Челюскинцев в районе перекрестка с улицей Мамонтова произошла авария.
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