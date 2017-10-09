Фото: lizaalert.org
В Барнауле ведутся поиски безвестно пропавшего 27-летнего местного жителя. Об этом сообщается на форуме поискового отряда "Лиза Алерт".
Уточняется, что последний раз Константина Петрова видели 8 октября текущего года.
Рост мужчины составляет 176-178 сантиметров, он среднего телосложения, со светло-русыми волосами и серо-голубыми глазами. Мужчина был одет в черный вязаный свитер, темно-синюю футболку, черные спортивные штаны и такого же цвета сланцы.
Подчеркивается, что пропавший может нуждаться в медицинской помощи.
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