Фото: tvc.ru
Пожарные локализовали возгорание в ТЦ "Синдика" в Москве. Во время эвакуации удалось не допустить гибели людей. Страховщики оценивают ущерб от пожара в пять миллиардов рублей, пишет РИА "Новости".
Агентство сообщает, что ТЦ загорелся днем в минувшее воскресенье, 8 октября. Общая площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров, из здания эвакуировали три тысячи человек, пострадали лишь трое.
В МЧС отметили, что при появлении задымления в здании сработали системы сигнализации и оповещения. Людей сразу же попросили покинуть помещения, была организована их эвакуация. Это помогло избежать паники и гибели людей, учитывая, что дым шел со склада со стройматериалами.
В сообщении говорится, что торговый комплекс с подземным паркингом на 5,2 тысячи машино-мест горел по всей площади. Его открыли в 2014 году после масштабной реконструкции. ТЦ специализируется на продаже стройматериалов и товаров для дома, благоустройства квартиры, дома, дачи или офиса.
При пожаре здание частично обрушилось. По данным агентства, обрушение одного из кусков стены началось с образования огненных "трещин", которые проступали какое-то время на фасаде.
По данным пресс-службы администрации Одинцовского района Подмосковья, на подземной парковке во время пожара взрывались машины.
Пожар тушили с трех вертолетов, на месте работали не менее 300 человек. Огонь удалось локализовать в 22:56 на площади 55 тысяч квадратных метров. "Превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе возле горящего ТЦ не зафиксировали", — рассказал начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.
Причину возгорания в МЧС пока не называют. На месте после ликвидации пожара будут работать криминалистические лаборатории ведомства, которые и установят причину.
Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс отметил, что, предварительно, сумма ущерба от пожара в ТЦ "Синдика" может достигать 5 миллиардов рублей. В данный момент выясняется, был ли торговый комплекс застрахован. Владельцы машин, сгоревших на парковке, могут рассчитывать на компенсацию в случае наличия страховки КАСКО.
Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников пообещал, что власти Подмосковья "сделают выводы" после пожара в ТЦ.
Комментарии
Полное выгорание теперь называется локализацией?
"Превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе возле горящего ТЦ не зафиксировали"
Бугага. Ну так понятно что шлейф черного дыма вверх уходил. Его за 50 км было видно. А они не зафиксировали
Тогда дописывали бы еще: огонь в 10 метрах от очага не был зафиксирован.