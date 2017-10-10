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Какие интернет-технологии сэкономят рабочее время и увеличат продажи

, ИА "Амител"
Узнать о 12 инструментах современного бизнеса можно на бесплатном семинаре 18 октября

Стоит только упустить новость или тренд, и тут же ваш конкурент использует его для обгона и роста своей прибыли. Поэтому нельзя игнорировать главную тенденцию бизнеса – автоматизацию процессов и персонализацию в работе с клиентами. Узнать о 12 инструментах современного бизнеса можно на бесплатном семинаре 18 октября.

Всего за 4 часа вам ответят на вопросы:

  • как создать единый канал общения с клиентами
  • как повысить в 2 раза коэффициент полезного действия сотрудников
  • как избавить сотрудников от забывчивости и потери заявок от клиентов
  • как увеличивать прибыль, избавившись от пропущенных звонков
  • как продавать больше, зная о клиенте все
  • как автоматизировать бизнес–процессы и избавиться от офисной рутины;
  • как повысить лояльность клиентов и уровень продаж на 20% с помощью CRM;

Семинар проводится специально для собственников бизнеса, директоров и руководителей отделов продаж и развития.

После семинара слушатели:

- имеют четкий план по увеличению прибыли с помощью автоматизации бизнеса,

- исправляют систематические ошибки в управлении,

- переходят на новый уровень обслуживания клиентов.

Мероприятие пройдет 18 октября в конференц-зале ИД "Алтапресс" по адресу: ул. Короленко, 107. 

Посмотрите программу и регистрируйтесь на конференцию.

Вопросы по семинару можно задавать в компанию "ЦЛПО" по телефону 8 (3852) 57-11-11 или электронной почте marketing@clpo.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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