Какие интернет-технологии сэкономят рабочее время и увеличат продажи

Стоит только упустить новость или тренд, и тут же ваш конкурент использует его для обгона и роста своей прибыли. Поэтому нельзя игнорировать главную тенденцию бизнеса – автоматизацию процессов и персонализацию в работе с клиентами. Узнать о 12 инструментах современного бизнеса можно на бесплатном семинаре 18 октября.
Всего за 4 часа вам ответят на вопросы:
- как создать единый канал общения с клиентами
- как повысить в 2 раза коэффициент полезного действия сотрудников
- как избавить сотрудников от забывчивости и потери заявок от клиентов
- как увеличивать прибыль, избавившись от пропущенных звонков
- как продавать больше, зная о клиенте все
- как автоматизировать бизнес–процессы и избавиться от офисной рутины;
- как повысить лояльность клиентов и уровень продаж на 20% с помощью CRM;
Семинар проводится специально для собственников бизнеса, директоров и руководителей отделов продаж и развития.
После семинара слушатели:
- имеют четкий план по увеличению прибыли с помощью автоматизации бизнеса,
- исправляют систематические ошибки в управлении,
- переходят на новый уровень обслуживания клиентов.
Мероприятие пройдет 18 октября в конференц-зале ИД "Алтапресс" по адресу: ул. Короленко, 107.
Посмотрите программу и регистрируйтесь на конференцию.
Вопросы по семинару можно задавать в компанию "ЦЛПО" по телефону 8 (3852) 57-11-11 или электронной почте marketing@clpo.ru