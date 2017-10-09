Фото: mylove.ru
Законопроект о платной регистрации домашних животных могут внести на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на зампреда комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимира Панова.
"Правительство за те два месяца, что у нас длится сейчас пауза (летние каникулы Госдумы), разработало уже полностью проект правил по учету и идентификации животных", — приводит агентство его слова.
Подчеркивается, что основным законопроектом является закон о ветеринарной безопасности, а правила учета и идентификации животных будут подзаконным актом. При этом пока нет данных о том, во сколько обойдется постановка на учет животного и нужно ли будет обязательно вживлять ему электронный чип.
По мнению парламентария, данные меры не позволят владельцам домашних животных относиться плохо к питомцам, например, выгонять их на улицу, а также не дадут им уйти от ответственности за действия подопечных, например, при нападении собак.
Комментарии
Ну чтож. традиционно, ждём налог на воздух и солнечный свет...
Вот после этого-то закона и возникнут на улице куча кошек, а то и собак.
И традиционно налог будет самым высоким по России в самом нищем регионе-Алтайском крае.
9.10.2017 09:40
- гость -
Полностью с Вами согласна.
Т.е. теперь на улицах появятся массы бездомных, которые до этого находились в частных миниприютах, где ждали своих хозяев.
А если собака породистая и в клубе состоит? За клуб отдай взносы, за родословную отдай, прививки само собой. А теперь ещё просто так деньги отдай, на непонятную регистрацию.
А если собака породистая и в клубе состоит? За клуб отдай взносы, за родословную отдай, прививки само собой. А теперь ещё просто так деньги отдай, на непонятную регистрацию.
А самое прискорбное, что эта подать непонятно на что будет тратиться. Вернее понятно на что и на кого и это точно будут траты не на организацию мест для выгула и т.д.
Если вводят платную регистрацию, то должна быть альтернатива и в виде бесплатной. Как минимум для пенсионеров.
И еще: это будет одноразовый платеж, или ежегодный "налог на содержание животного"? Я готова платить целевые деньги, на которые будет создана и будет содержаться в надлежащем порядке инфраструктура для животных в виде выгулочных площадок. А спонсировать очередной вояж чиновников в теплые края и т.п. нет никакого желания. Ибо аппетит приходят во время еды и следующим шагом будет платная регистрация ребенка (захотел забеременеть - плати, родила - плати, за выдачу СоР - плати).
Все эти законопроекты - сволочизм чистейшей воды. Такое ощущение, что в Госдуме какой-то препарат в систему кондиционирования запускают: заходят вроде нормальные люди, а в результате выдают на-гора такое, что волосы шевелятся.
И традиционно налог будет самым высоким по России в самом нищем регионе-Алтайском крае.
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именно так! В НСО почти все от автоналога до 160 лс освобождены, а у нас лишь до 100 лс, и то платят даже ветераны бд.
странно... почистили коменты
Вот и до зоофилов очередь дошла.
Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом. "Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом. Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня."(с)
В Виде налога могу отдать вычессаную шерсть
Пущай подавятся!
Власти давно уже улетели в космос и похоже возвращаться не собираются, очень жалко