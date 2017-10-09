Продолжая тему Дня учителя, который праздновали в России 5 октября, Amic.ru публикует историю педагогов, посвятивших преподаванию свою жизнь и не мыслящих себя без него.

Правильный выбор

В новой средней общеобразовательной школе №133, которая в сентябре появилась в квартале "Дружный", Евгений Ласица пост директора занял еще в мае 2017 года. Собственно, при нем школа и строилась — к обязанностям своим он приступил, когда здесь были еще голые стены, а мастера только начинали делать кровлю. Теперь в его ведении новое здание в 3 этажа, на которое из краевого бюджета выделили 75 млн рублей, с бассейном, двумя спортивными и актовым залами и просторной столовой. В штате 47 человек, среди которых 35 учителей. Учителей, обучающих 662 ребенка.

Евгений – один из самых молодых директоров в регионе, а свой профессиональный путь он начал в 2009 году — окончив университет, сначала отправился набираться опыта в сельскую школу в родной деревне Славгородского района. Спустя три года, наработав стаж, вернулся в краевую столицу. Здесь он отработал в двух школах учителем английского языка, после чего уже получил предложение занять директорскую должность.

"Мне нравится быть педагогом, но к руководящей должности я действительно стремился. Принимал участие в профессиональных конкурсах, учился при комитете по образованию в школе будущего руководителя, получил образование менеджера. Следующим этапом было рассмотрение моей кандидатуры в качестве кандидата", — вспоминает Евгений.

Несмотря на свой интерес, от учительской практики Ласица ненадолго отказался — на нее просто не хватает времени, очень много организационной работы, но в следующем году планирует возобновить учительскую деятельность, так как именно она позволяет быть в курсе всех школьных событий.

Опыт или молодость?

На вопрос, что сейчас важнее для школы – быть специалистом опытным или молодым и креативным, Евгений отвечает утвердительно: опыт, конечно, важен, и ему часто помогают коллеги — другие директора, отработавшие в системе образования не один десяток, но при этом важно и самому постоянно учиться, например, современные тенденции таковы, что руководитель обязательно должен быть менеджером в своей сфере.

"Опыт – бесценное качество. Имея его, можно оперировать всеми возможностями намного быстрее, поэтому сейчас моя задача – узнавать, спрашивать и не отвергать помощь комитета по образованию и руководителей образовательных организаций, которые ее предлагают, объясняют, как поступить в том или ином случае, что помогает решать проблемы оперативно. Но быть при этом еще и менеджером требует как современное образование, так и те обстоятельства, в которых находятся руководители, — это современная тенденция, к которой движутся все организации", — убежден Ласица.

Какие они, современные дети?

Евгений отмечает, что в результате технического прогресса дети проводят больше времени за гаджетами и нарушать дисциплину стали меньше. Но есть в этом и свои минусы: современные ребята не хотят и не умеют искать информацию, что-то испытывать на себе, изучать и многое другое.

"Я вспоминаю фильм "Старик Хоттабыч", где Федька был очень рассудительным, хотя учился в 5 или 6 классе. Но при этом он имел глубокое мировоззрение и подходил к решению любого вопроса комплексно. Минус некоторых современных технологий в том, что дети получают информацию дозированно – по запросу, и необходимость переживания нового опыта пропадает, хотя заниматься поиском никто не запрещает. К сожалению, так стало удобнее", — рассказывает директор школы.

Учитель сегодня и завтра

Что касается профессии, Евгений Ласица говорит, что видит в ней много плюсов и на все замечания и споры по поводу незавидной доли педагога всегда знает, что ответить, так как если есть желание работать, то заработать можно везде.

"Когда я общаюсь со своими друзьями, одноклассниками и мы обсуждаем, куда кто пошел, я всегда могу назвать плюсы своей работы: это стабильность, человек находится в тепле, общается с детьми, занимается самообразованием, у учителя полный соцпакет, больничные, льготная пенсия, ты всегда знаешь, что в день получения заработной платы она точно будет. Я понимаю, что в магазине, возможно, платят больше средней зарплаты учителя, но, с другой стороны, карьерный рост сомнительный. А здесь все-таки есть куда расти", — уверен руководитель школы.

Говоря о развитии системы образования, Ласица отметил, что сейчас она движется в правильном направлении. Как минимум верным решением будет выбор единой программы обучения.

"Есть сведения, что хотят вернуться к базовым учебникам. Я думаю, это правильно. Есть программы, которыми неудобно пользоваться. Когда я преподавал язык, были программы, которые мне нравились и показывали результат, но есть и менее универсальные. Есть много аргументов "за" и "против", а также отзывы работающих учителей. Наша задача – доводить начатое до конца, если вводить, к примеру, профиль в начальной школе, то нужно понимать, что реализация ложится на наши плечи", — заключает педагог.