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Около 700 тысяч человек в Алтайском крае уже привиты от гриппа на фоне роста заболеваемости. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, за последнюю неделю в крае 18,4 тыс. человек заболели ОРВИ. При этом случаев заболевания гриппом нет.
"В этом году в России используют вакцины, содержащие вирусы гриппа, циркуляцию которых ожидают в предстоящем сезоне. Среди них А/A/Мичиган/45/2015 H1N1/, A/Гонг Конг/5738/2014/H3N2 и B/Брисбен/60/2008", — сообщают в ведомстве.
В Алтайском крае привили от гриппа 500 тысяч взрослых и 168 тысяч детей. Израсходовано 65% имеющихся доз всех прививок. В ведомстве напомнили, что обязательную вакцинацию проходят дети и подростки в детских садах, школах и вузах.
Всего до конца осени в Алтайском крае планируют поставить прививки около 1 млн жителей (примерно в таком же количестве, как и в прошлом году).
Комментарии
700 тысяч несчастных, которым под видом прививки вкололи неизвестно что(((