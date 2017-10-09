Фото: ХК "Алтай"
Хоккейная команда "Алтай" в рамках очередного домашнего тура ВХЛ проиграла "Мордовии" с общим счетом 12-3. Игры прошли 7 и 8 октября во Дворце зрелищ и спорта в Барнауле.
За сутки до игр в команде сменился главный тренер. Им стал Андрей Соловьев, который ранее работал помощником Евгения Бакланова. Сам Бакланов стал помощником Соловьева. По словам руководства клуба, решение было принято сразу после выезда в Ростов-Тамбов.
В итоге "Алтай" выдал один из худших своих матчей за последние годы. По ходу матча барнаульцы проигрывали 0-8, но только в конце сумели забить шайбу престижа.
На следующий день руководство команды "Алтай" сообщило, что расторгает контракты сразу с четырьмя игроками: защитником Антоном Мезенцевым и нападающими Дмитрием Маркеловым, Павлом Поправкой и Алексеем Красавиным. В этот же день наша команда вновь уступила "Мордовии" со счетом 2-4.
"Первый матч прошел неудачно. По статистике вроде все ровно, но соперники все забили: удача была на их стороне. Что тут сказать? Будем прибавлять от матча к матчу с новым главным тренером. Мы не стали делать большие изменения, просто сделали рокировку между тренерами. Думаю, что это даст свои плоды. Команда у нас сейчас омолодилась, молодежь будет доказывать свое место под солнцем. Отступать в любом случае нам уже некуда. Все покажут следующие матчи. Болельщик тоже все видит. После второго матча нас не освистали, это уже положительный шажок. Команда билась, игроки ложились под шайбу, выходили на площадку даже с травмами", — сказал "Рива-спорт" после двух поражений президент команды Дмитрий Чекалин.
Комментарии
А почему всю команду не разогнали вместо с руководством? "Будем прибавлять" слышим из года в год лет 10.
оле оле оле
Динамо рулит?
Назрел кризис)))) Не смешите!!!!! Он назрел еще после сезона 2005 года,когда не стало Мотора...и с того времени кризис только нарастает!!!