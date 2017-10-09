Фото: 1tv.ru
Барнаульская кошка, прозванная "кошкой-фармацевтом", попала в шоу "Главный котик страны" на Первом канале. Об этом пишет "Алтайская правда".
Животное живет в одном из городских зоомагазинов. "Мы считаем, что наша кошка – лучшая в мире, потому что она такой же продавец, как и мы", — приводит издание слова одного из продавцов. Подчеркивается, что кошка может консультировать и провожать людей. Почти каждого посетителя она встречает мяуканьем. "Полноценный сотрудник, третий человек в смене", – подчеркивают в магазине.
Издание отмечает, что зарплату кошка-фармацевт получает в виде корма. Животное живет в магазине больше двух лет, а попало туда в плачевном состоянии. Жена директора торговой точки принесла кошку в коробке. Сначала ее звали Шкуркой, так как у нее не было шерсти. Однако со временем животное выходили и изменили ей кличку на Люсю. Подчеркивается, что все посетители уже знают ее и приносят из дома лакомства.
В программе "Главный котик страны" принимает участие Сергей Шнуров, посетивший "кошачий монастырь" на Кипре, отмечает в заключение издание.
В сети уже появилась запись передачи, в которой поучаствовала барнаульская героиня.
Комментарии