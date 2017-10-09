Фото: happymodern.ru
Ассоциация "Руспродсоюз" подготовила проект ГОСТа на пищевую соль, согласно которому в названии продукта больше не будет употребляться термин "поваренная". Об этом пишет Life со ссылкой на представителя ассоциации Алексея Тюника.
По его словам, термин искажает смысл названия продукта и вызывает массу вопросов. Тюник отметил, что раньше поваренной называли соль, полученную путем солеварения. При этом сейчас этот термин встречается на упаковке с продукцией, полученной иным способом.
В ассоциации предлагают называть продукт "соль пищевая", как принято в европейских стандартах.
Кроме этого, ГОСТ допускает продукцию не только белого и серого, но и бежевого цвета — такой оттенок у соли, которую добывают из озер. А йодировать продукт можно будет лишь одним способом — йодатом калия.
Подчеркивается, что этот способ увеличивает срок годности продукта с 9-12 месяцев до 18. "А фактически массовая доля йода в соли сохраняется в течение 24 месяцев", — подчеркнул Тюник.
Проект будут публично обсуждать до 15 ноября, после чего будет подготовлена окончательная редакция документа. После этого он будет направлен в Росстандарт для утверждения.
Комментарии
Давно заметил, что соль имеет разную степень солености. А щас ещё и цианистый калий стали добавлять.
Перенаименуют название соли и здоровье граждан России резко пойдет в гору. А если в соль добавлять больше антислёживателя Е-535/536, то и продолжительность жизни вырастет.
Е-535 – ферроцианид натрия.
E536 – ферроцианид калия.
Все эти добавки очень полезны для организма.
по новой цене? уроды. ощущение что мы живем в оккупированной стране
9.10.2017 10:48
- гость -
В малых дозах яды благотворно дейстуют на организм. Та же белена, полынь, тысячелистник - тоже яды. Но в малых дозах они полезны и даже используются в медицине - препараты делают из них.
9.10.2017 10:50
- гость -
Где ты вычитал про новую цену, маразматик?
У нас в России этой соли одним местом есть - никогда не съесть.
бабки уже ринулись сметать всю соль с прилавков
Если поваренная была без химикатов, а новые технологии делают соль ядовитой, то зачем оно нужно?
Чтобы на складах дольше лежала и не слёживалась. Владельцам бизнеса ооочень выгодно. Это кажется, что соль дешёвая, но без неё организму никак нельзя, поэтому она в бизнесе и на ней миллионы и миллионы хапают.
А правда, что большую часть производства соли крышует сам Чайка?
Правительство России включило соль, в том числе соль столовую, в список санкционных продуктов. Среди стран, на которые распространяется запрет на поставку соли, - Украина, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия и др.
С 25 июля 2016 г. старший сын генпрокурора Артем Чайка официально стал владельцем второго по размеру российского производителя соли - Тыретского солерудника.
бабки уже ринулись сметать всю соль с прилавков
0 0
так на это рассчитано
Может конечно удалять сообщения, но вам бабки пожелают потом здоровья, которые сейчас побегут в магазин за солью. Лавров был прав.
Зашел сейчас в Магнит. Нет соли на прилавках...(((
Пойду в Марию-Ра схожу. Надеюсь там есть.